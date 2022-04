Becker-Prozess in London FOTO: Tayfun Salci Prozesse Endspiel für Boris Becker vor Gericht Von dpa | 05.04.2022, 08:41 Uhr | Update vor 28 Min.

Einst hechtete sich Boris Becker in London in die Herzen der Tennisfans. Nun droht ihm in der britischen Hauptstadt im schlimmsten Fall sogar eine Haftstrafe. Wie konnte das passieren?