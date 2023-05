Ein toter Wal in Großbritannien zieht Schaulustige an. Foto: dpa/Danny Lawson up-down up-down Schaulustige am Strand England: 30 Tonnen schwerer Wal-Kadaver wird zur Attraktion Von dpa | 04.05.2023, 15:47 Uhr

Ein Wal-Kadaver am Strand wird in England zur Touristenattraktion. Währenddessen überlegt die Gemeindeverwaltung des Ortes an der Nordseeküste, wie sie das Tier abtransportieren kann: Es ist 30 Tonnen schwer und 17 Meter lang.