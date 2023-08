Übergriffe in Heim in NRW Pflegekraft soll sich an Demenzkranken vergangen haben – neue Opfer identifiziert Von dpa | 04.08.2023, 15:29 Uhr In Pflegeheimen haben Täter nach Aussage eines Patientenschützers leichtes Spiel. Foto: imago images/Zoonar up-down up-down

Nach sexuellen Übergriffen in einem Pflegeheim sitzt ein 51-Jähriger in U-Haft. Der Mann soll sich an demenzkranken Bewohnern vergangen haben.