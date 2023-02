Erdbeben können auch in Deutschland Gebäude zerstören oder Menschenleben gefährden. Doch wie groß ist die Gefahr? Symbolfoto: imago images/Rupert Oberhäuser up-down up-down Nach Katastrophe in der Türkei Verwüstung durch Erdbeben: Wie groß ist die Gefahr für Deutschland? Von Patrick Kern | 06.02.2023, 14:39 Uhr

Teile der Türkei und Syriens sind am Montag von starken Erdbeben getroffen worden, viele Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Wie groß ist die Gefahr, dass in Deutschland auch so etwas passiert?