Kriminalität Ermittlungen zu getötetem 14-Jährigen - viele Fragen offen Von dpa | 26.01.2023, 05:09 Uhr

Zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate löst der Tod eines jungen Menschen in Niedersachsen Entsetzen aus. In der Region Hannover steht ein 14-Jähriger in Verdacht, einen Gleichaltrigen getötet zu haben.