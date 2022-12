Geiselnahme in Dresden Foto: Daniel Förster/dpa up-down up-down Sachsen Ermittlungen zur Geiselnahme in Dresden - Was war das Motiv? Von dpa | 11.12.2022, 05:15 Uhr

In das vorweihnachtliche Dresden platzt am Samstag die Meldung einer Geiselnahme mitten in der Innenstadt. Der Geiselnehmer stirbt - und viele Fragen sind offen.