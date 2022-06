Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck lächelt in die Kamera. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Archivbild FOTO: Mohssen Assanimoghaddam Großveranstaltung Eröffnung der Kieler Woche mit Wirtschaftsminister Habeck Von dpa | 18.06.2022, 02:20 Uhr

Zur Eröffnung der ersten großen Kieler Woche seit 2019 kommt am Samstag (19.30 Uhr) Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in die schleswig-holsteinische Landeshauptstadt. Außerdem dabei sind Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD). Habeck soll mit dem Typhon - einem Schiffshorn - das Signal „lang-kurz-kurz-lang“ für „Leinen los!“ geben. Die Segelwettbewerbe beginnen bereits am Mittag.