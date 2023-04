Ryyan Alshebl kam als Flüchtling aus Syrien nach Deutschland. Nur wenige Jahre ist er Bürgermeister einer schwäbischen Gemeinde. Foto: dpa/Christoph Schmidt up-down up-down Symbol für Weltoffenheit und Toleranz „Wir haben Geschichte geschrieben“: Syrer wird Bürgermeister in Baden-Württemberg Von dpa | 03.04.2023, 20:38 Uhr

Er floh vor dem Krieg in seinem Heimatland Syrien, jetzt erobert das Rathaus im schwäbischen Ostelsheim: Ryyan Alshebl hat in acht Jahren Erstaunliches erreicht. Wie er es schaffte, zum Bürgermeister gewählt zu werden und was ihn trotz Gegenwind antreibt.