Und der nächste bitte: Dieses Mal geht Malik Harris für Deutschland beim ESC an den Start. FOTO: dpa/Jens Büttner Eurovision Song Contest Nächste ESC-Klatsche erwartet: Experten sehen Deutschland als Schlusslicht Von dpa | 14.05.2022, 13:00 Uhr

Jahr für Jahr erleben die deutschen Kandidaten beim Eurovision Song Contest ein Debakel. Auch in diesem Jahr gehen Buchmacher vom letzten Platz aus. In Turin geht Malik Harris für Deutschland an den Start.