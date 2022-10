Waldbrände in Südfrankreich Foto: Uncredited/SDIS33/dpa up-down up-down Brände EU-Kommission: 170 Millionen Euro für Waldbrand-Flotte Von dpa | 05.10.2022, 14:56 Uhr

Nach den verheerenden Bränden diesen Sommer in Europa will die EU-Kommission 170 Millionen Euro in die Brandbekämpfung investieren.