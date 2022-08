Kaum Abkühlung Europas Hauptstadt Brüssel hat ein Freibad-Problem Von dpa | 23.08.2022, 12:17 Uhr

Das Baden im Freibad ist für Deutsche so etwas wie ein Kulturgut. In der belgischen Hauptstadt Brüssel dagegen ist das Schwimmen an der frischen Luft beinahe unmöglich. Ein Deutscher will das ändern.