ARCHIV - Oleh Psiuk von der Band Kalush Orchestra aus der Ukraine jubelt über den Sieg beim Eurovision Song Contest (ESC). Sieben Städte in Großbritannien haben es in die engere Auswahl für die Austragung des nächsten Eurovision Song Contests 2023 geschafft. Foto: Jens Büttner/dpa FOTO: Jens Büttner up-down up-down Musikwettbewerb Eurovision Song Contest: Sieben britische Städte in Auswahl Von dpa | 12.08.2022, 12:32 Uhr

Statt in der Ukraine wird der nächste Eurovision Song Contest kriegsbedingt in Großbritannien stattfinden. Der Wettbewerb der britischen Städte als Austragungsort ist in vollem Gange.