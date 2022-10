Vogelgrippe Foto: Sina Schuldt/dpa up-down up-down Tiere Wie geht das Vogelgrippe-Ausnahmejahr weiter? Von dpa | 17.10.2022, 05:44 Uhr

Die Vogelgrippe wütet in diesem Jahr in Europa besonders stark und zu unüblicher Zeit. Eigentlich steht die Saison erst noch bevor. Kommt es jetzt besonders schlimm? Und wo kommt das Virus überhaupt her?