Großeinsatz bei Düsseldorf Explosion in Wohnung in Ratingen: Mehrere Schwerverletzte – Scharfschützen vor Ort Von dpa | 11.05.2023, 13:13 Uhr

Ein Notruf führt Einsatzkräfte am Donnerstag in eine Wohnung in einem Hochhaus in Ratingen – dann gibt es eine Explosion und mehrere Schwerverletzte. Ein Großeinsatz läuft, auch Scharfschützen bringen sich in Stellung.