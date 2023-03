Aktion gegen Geldautomatensprenger Foto: -/tv7news.de/dpa up-down up-down Polizei Fahndungsaktion gegen Geldautomatensprenger Von dpa | 17.03.2023, 18:45 Uhr

Nah an der Autobahn, kurze Wege ins Ausland - an solchen Orten werden häufig Geldautomaten gesprengt. Nun hat die Polizei in sieben Bundesländern verstärkt kontrolliert - mit Dutzenden Festnahmen.