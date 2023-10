Strafe folgt Kehrtwende im Fall Ecclestone: Ex-Formel-1-Boss räumt vor Gericht Betrug ein Von dpa | 12.10.2023, 11:02 Uhr | Update vor 8 Min. Bernie Ecclestone, ehemaliger Formel-1-Geschäftsführer, hat zugegeben, Betrug begangen zu haben. Archivfoto: dpa/PA Wire/James Manning up-down up-down

Bisher stritt er die Vorwürfe ab, jetzt hat sich der frühere Formel-1-Chef Bernie Ecclestone in einem Betrugsverfahren in London schuldig bekannt. Er soll Auslandsvermögen in Höhe von mehr als 400 Millionen Pfund falsch bei der Steuer angegeben haben. Was ihm nun droht.