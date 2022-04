Am 3. Mai 2007 verschwand die damals dreijährige Madeleine McCann aus einer Ferienwohnung in Portugal. FOTO: dpa/LUSA FILE/Luis Forra Seit 15 Jahren verschwunden Verdächtiger im Fall Maddie McCann meldet sich in Brief zu Wort und | 25.04.2022, 13:36 Uhr Von Jakob Patzke dpa | 25.04.2022, 13:36 Uhr

Der Deutsche Christian B. ist derzeit der einzige Verdächtige im Vermisstenfall Maddie McCann, die im Jahr 2007 spurlos verschwand. Nun hat B., der momentan eine Haftstrafe in Oldenburg verbüßt, in einem Brief zu den Ermittlungen Stellung bezogen.