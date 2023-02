Smartphone Foto: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild up-down up-down Fake News Falschmeldung über Erdbeben in NRW - Menschen in Panik Von dpa | 15.02.2023, 14:17 Uhr

Die Warnung in den sozialen Netzwerken war konkret: Ein Erdbeben in Nordrhein-Westfalen sollte unmittelbar bevorstehen. Mehrere Tausend Menschen rannten mitten in der Nacht ins Freie.