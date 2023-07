An der Ostküste im Inselsüden von Rhodos, wie hier in Kiotári, wüteten die Flammen und zerstörten ganze Landschaften, Tierwelten, Dörfer. Die meisten Touristen wurden in Sicherheit gebracht. Zurückgeblieben sind die Bewohner, die jetzt auf sich gestellt sind.

Foto: privat