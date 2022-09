Olympia-Attentat von 1972 in München Foto: picture alliance / dpa up-down up-down Einschaltquoten Fast zwei Millionen sehen „Tod und Spiele“ - Jauch vorn Von dpa | 06.09.2022, 10:25 Uhr

Olympia '72 in München sollte vor 50 Jahren für alle Welt ein neues, weltoffenes Deutschland präsentieren - nach den Spielen unter den Nazis 36 Jahre zuvor in Berlin. Doch am 5. September 1972 nahm eine Gruppe palästinensischer Terroristen im olympischen Dorf elf israelische Sportler als Geiseln. Ein Befreiungsversuch endete im Chaos: Alle Geiseln, ein Polizist und fünf Terroristen starben.