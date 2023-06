«Rock am Ring» Foto: Thomas Frey/dpa up-down up-down Musik Festivalsommer beginnt mit Rock am Ring und Rock im Park Von dpa | 02.06.2023, 05:16 Uhr

Die Zwillingsveranstaltungen Rock am Ring und Rock im Park läuten die Festivalsaison ein. In der Eifel und in Nürnberg werden zehntausende Besucher erwartet - trotz deutlich teurerer Tickets.