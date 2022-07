Genija Rykova als Brünhild und Felix Rech als Siegfried in «hildensaga. ein königinnendrama». Foto: Uwe Anspach/dpa FOTO: Uwe Anspach up-down up-down Nibelungen-Festspiele Festspiele mit „hildensaga. ein königinnendrama“ eröffnet Von dpa | 16.07.2022, 03:08 Uhr

Die Nibelungensage um Drachentöter Siegfried gilt als Männerwelt. Die Festspiele in Worms wollen in diesem Jahr starke Frauenfiguren in den Mittelpunkt stellen. Und auch die Kulisse soll begeistern.