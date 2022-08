Eine Flut an Feuerquallen hat Urlauber auf Langeoog verletzt (Symbolbild). FOTO: Unsplash/Rita Patrese up-down up-down Badebetrieb eingestellt Feuerquallen-Alarm auf Langeoog – etliche Urlauber verletzt Von Flora Hallmann | 19.08.2022, 11:20 Uhr

Am Strand in der Sonne liegen, ab und zu abkühlen im Meer – diesen Traum hat eine wahre Flut an Feuerquellen für einige Urlauber auf Langeoog zunichte gemacht. Viele Urlauber wurden von den Tieren verletzt, der Badebetrieb musste zeitweise eingestellt werden.