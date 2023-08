Streaming Film: Sohn der US-Präsidentin liebt britischen Prinzen Von dpa | 10.08.2023, 18:06 Uhr «Rot, weiß und königlich blau» Foto: Jonathan Prime/Amazon Prime Video/dpa up-down up-down

Was sich liebt, das neckt sich: Der Sohn der US-Präsidentin verknallt sich in einer Buchverfilmung in den einst verhassten britischen Prinzen. Gewinnt am Ende Liebe oder Tradition? Das erfährt man auf Prime Video.