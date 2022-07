Sie sieht aus wie eine Zecke mit Flügeln: Die Hirschlausfliege ist ein lästiger Parasit. FOTO: Imago-Images/Blickwinkel up-down up-down Überträgt Erreger „Fliegende Zecke“: Gefährliche Hirschlausfliege breitet sich in Deutschland aus Von Alina Groen | 20.07.2022, 12:58 Uhr

Sie schwirren in Wäldern und auf Weiden umher: Die Hirschlausfliege breitet sich immer mehr in Deutschland aus. Dabei befällt die „fliegende Zecke“ nicht nur Tiere, auch Menschen können von ihr gebissen werden. So gefährlich ist das Insekt.