Todesfall bei Gender-Reveal-Party Im Video: Flugzeug soll Geschlecht von Baby verraten – und stürzt dabei ab Von dpa | 05.09.2023, 13:22 Uhr Eine Gender-Reveal-Party in Mexiko endete mit einem Todesfall. Symbolfoto: imago images/Pond5 Images

Es sollte ein fröhlicher Tag werden, endete aber in einer Tragödie: Bei einem Fest in Mexiko, bei dem werdende Eltern das Geschlecht ihres Babys verkündeten, ist ein Kleinflugzeug vor den Augen der Gäste abgestürzt. Der Pilot starb, wie „CNN“ am Montag berichtete.