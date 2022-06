Models laufen während der Show des Modedesigners Storck durch den Handelssaal der Frankfurter Wertpapierbörse. Foto: Hannes P. Albert/dpa FOTO: Hannes P. Albert Mode Frankfurt Fashion Week beginnt mit Show in der Börse Von dpa | 19.06.2022, 21:52 Uhr

Die Fashion Week in Frankfurt wurde mit einem Schaulaufen an einem ganz besonders ikonischem Ort in der Stadt eröffnet.