In einem Parkhaus am Frankfurter Flughafen sind zwei Leichen entdeckt worden. Symbolfoto: imago images/Jochen Tack up-down up-down Viele Details noch unklar Zwei Tote am Frankfurter Flughafen entdeckt – möglicherweise Beziehungstat Von dpa | 31.03.2023, 08:44 Uhr

Trauriger Fund am Frankfurter Flughafen: In der Nacht zu Freitag sind in einem Parkhaus ein Mann und eine Frau tot aufgefunden worden.