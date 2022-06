Franziska van Almsick, ehemalige deutsche Profi-Schwimmerin, aufgenommen während eines PR-Termins im Arriba-Erlebnisbad. Foto: Daniel Reinhardt/dpa FOTO: Daniel Reinhardt Segeberg Franziska van Almsick gibt Schwimm-Unterricht für Kinder Von dpa | 12.06.2022, 14:45 Uhr

Die frühere Weltklasse-Schwimmerin Franziska van Almsick hat in Norderstedt Kindern eine Schwimmstunde gegeben. Im Rahmen eines von einem Haarpflege-Unternehmen organisierten Familien-Tages machte die 44-Jährige am Sonntag in einem Freizeitbad damit auf ihr Anliegen des Kinder-Schwimmens aufmerksam. Die mehrmalige olympische Medaillengewinnerin engagiert sich seit Jahren mit einer nach ihr benannten Stiftung dafür, dass Kinder das Schwimmen lernen. Laut der Stiftung kann die Hälfte der Drittklässler nicht oder nur unzureichend schwimmen.