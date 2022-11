Jean-Marie Straub gestorben Foto: Urs Flueeler/KEYSTONE/dpa up-down up-down Abschied Französischer Filmemacher Jean-Marie Straub gestorben Von dpa | 20.11.2022, 16:42 Uhr

Der französische Filmemacher Jean-Marie Straub ist tot. Er starb am Sonntag im Alter von 89 Jahren in Rolle in seiner Wahlheimat in der Schweiz, wie Christophe Bolli, der Kommunikationschef von Cinémathèque suisse, dem nationalen Schweizer Filmarchiv, der Deutschen Presse-Agentur in Genf am Sonntag sagte. Er hatte zuvor mit der Witwe von Straub gesprochen.