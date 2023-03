Freudenberg: Die Schule der getöteten Luise will langsam wieder zum regulären Unterricht zurückkehren. Foto: dpa/Roberto Pfeil up-down up-down Trauer in Freudenberg Drei Stühle bleiben leer: Wie es an der Schule der getöteten Luise weitergeht Von dpa | 16.03.2023, 09:07 Uhr

Drei Tage waren Zeit für Gespräche und Trauer, am Donnerstag soll an der Schule der getöteten Luise in Freudenberg langsam die Rückkehr zum regulären Unterricht erfolgen. Die Stühle des Opfers und der beiden mutmaßlichen Täterinnen bleiben jedoch leer.