Courteney Cox Foto: Damian Dovarganes/AP/dpa up-down up-down „Walk of Fame“ „Friends“-Star Courteney Cox putzt ihren Hollywood-Stern Von dpa | 23.03.2023, 03:09 Uhr

In der US-Kultserie „Friends“ spielte Courteney Cox eine Köchin mit Putzfimmel. Nun rückte die Schauspielerin in Monica-Manier auf dem „Walk of Fame“ an, um ihre Sternenplakette zu polieren.