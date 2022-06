Max Giesinger bei einem von vier Konzerten, die er an einem Tag spielte. Foto: Christian Charisius/dpa FOTO: Christian Charisius Panorama Früh aufstehen für vier Konzerte Von dpa | 01.06.2022, 15:01 Uhr

Der Sänger Max Giesinger hatte am Mittwoch einiges vor! Vier Konzerte, in vier Städten, an nur einem Tag standen für die „schnellste Tour“ auf seinem Programm. „Das ist nicht nur die schnellste Tour der Welt, sondern für mich auch die frühste!“, sagte Max Giesinger um kurz nach 8 Uhr. Da stand er im Hauptbahnhof der Stadt Hamburg auf der Bühne.