Frau erleidet schwere Verbrennungen Fünf Bewohner bei Hochhausbrand in Bremen verletzt Von dpa | 22.03.2023, 05:43 Uhr

Bei einem Wohnungsbrand in Bremen sind fünf Bewohner verletzt worden. Eine Frau kam in der Nacht zum Mittwoch mit schweren Verbrennungen in ein Krankenhaus, wie die Feuerwehr mitteilte.