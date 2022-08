Brennende Autos, zerstörte Schaufenster und wütende Demonstranten: In der VR-Ausstellung vom Discovery Dock bekommt man einen Eindruck davon, wie es im Juli vor fünf Jahren im Hamburger Schanzenviertel aussah. FOTO: Discovery Dock/Bizzlogic up-down up-down Ein Besuch im Discovery Dock G20-Krawalle in VR: Hautnahe Geschichtsstunde oder verharmlosendes Spiel? Von Patrick Kern | 26.08.2022, 12:21 Uhr

Der G20-Gipfel vor fünf Jahren hat in Hamburg Geschichte geschrieben. Im Discovery Dock kann man die Tumulte jetzt per Virtual Reality nacherleben. Volontär Patrick Kern hat sich in die virtuelle Welt begeben und berichtet von seinen Erfahrungen.