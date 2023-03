Geiselnahme in Karlsruhe ist am Freitagabend unblutig beendet worden. Foto: dpa/Thomas Riedel up-down up-down Täter und Geiseln unverletzt Ermittlungen nach Geiselnahme in Karlsruher Apotheke – Täter war der Polizei bekannt Von dpa | 11.03.2023, 05:28 Uhr

Fast fünf Stunden lang hat ein Geiselnehmer in Karlsruhe mehrere Menschen in seiner Gewalt. Am späten Abend stürmen Spezialkräfte die Apotheke. Doch was trieb den Täter an?