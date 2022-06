ARCHIV - Gene Simmons geht mit seiner Truppe auf Abchiedstour. Foto: Bernd Thissen/dpa FOTO: Bernd Thissen Hardrocker Gene Simmons von Kiss plant für die Zeit danach Von dpa | 08.06.2022, 12:17 Uhr

Für Kiss soll es die „End Of The Road“-Tour werden, mit drei Konzerten im Juni in Deutschland. Aber auch danach wird man noch einiges von den geschminkten Rockern hören.