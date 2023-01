Gerhard Polt Foto: Peter Kneffel/dpa up-down up-down Theater Gerhard Polt und „A scheene Leich“ in München Von dpa | 29.01.2023, 17:02 Uhr

Sie haben sich noch einmal zusammengetan: Kabarettist Gerhard Polt und die Well Brüder feiern an den Kammerspielen in München fröhliche Auferstehung.