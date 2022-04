Elf Jahre waren Gerhard Schröder und Doris Schröder-Köpf verheiratet. Nun liegen sie im Streit. FOTO: imago images/localpic Lebenslanges Wohnrecht Bericht: Gerhard Schröder streitet mit Ex-Frau über Villa in Hannover Von Jakob Patzke | 06.04.2022, 14:57 Uhr

Von 1997 bis 2008 waren Gerhard Schröder und Doris Schröder-Köpf verheiratet. In dieser Zeit erwarb das Paar eine Wohnung in einer Altbau-Villa in Hannover. Jetzt fordert der Alt-Kanzler lebenslanges Wohnrecht.