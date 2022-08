Die französische Feuerwehr benutzt Gummiboote, um einem Belugawal in der Seine zu folgen. Foto: Francois Mori/AP/dpa FOTO: Francois Mori up-down up-down Tiere Geschwächter Belugawal in der Seine Von dpa | 06.08.2022, 13:58 Uhr

Ein Belugawal hat sich weit von seinem Lebensraum in der Arktis in der Seine verirrt. Jetzt gibt es die Befürchtung, dass der Wal verhungern könnte, wenn er in dem Fluss bleibt.