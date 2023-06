Kopenhagen Foto: Steffen Trumpf/dpa up-down up-down Weltkongress in Kopenhagen „Gesund bauen“: Wie nachhaltig kann Architektur sein? Von dpa | 30.06.2023, 12:11 Uhr

Wie lassen sich Städte nachhaltiger gestalten? Dieser Frage will der Weltkongress der Architekten in den kommenden Tagen in Kopenhagen nachgehen. Die dänische Hauptstadt macht vor, wie es gehen kann.