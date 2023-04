An den Kaufmännischen Schulen in Ibbenbüren soll ein 17-Jähriger im Januar eine Lehrerin erstochen haben. Archivfoto: Friso Gentsch/dpa up-down up-down 17-Jähriger leblos aufgefunden Toter Häftling in Jugend-Knast: Zusammenhang zur getöteten Lehrerin in Ibbenbüren? Von Markus Pöhlking | 26.04.2023, 14:47 Uhr

Ein 17-Jähriger ist am Mittwochmorgen tot in einer Zelle des Herforder Jugendgefängnisses aufgefunden worden. Einige Indizien deuten daraufhin, dass es jener Jugendliche ist, der im Januar eine Lehrerin in Ibbenbüren erstochen haben soll.