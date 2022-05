Auf das schöne Wetter folgen in vielen Teilen Deutschlands Unwetter mit Gewitter und Starkregen. FOTO: dpa/Patrick Pleul (Symbolbild) Warnung des DWD Unwetter in MV: Hier gibt es Starkregen und schwere Gewitter Von Jakob Patzke | 19.05.2022, 12:22 Uhr

Am Donnerstag ist es zunächst wieder vorbei mit dem sommerlichen Wetter in Deutschland. Ein Tiefdruckgebiet bringt zum Teil schwere Unwetter mit sich. In Mecklenburg-Vorpommern muss vor allem mit Starkregen und schweren Gewittern gerechnet werden.