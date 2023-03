Gletscher in Österreich Foto: Barbara Gindl/APA/dpa up-down up-down Klimawandel Gletscher-Messungen in Österreich zeigen Rekord-Schmelze Von dpa | 31.03.2023, 15:14 Uhr

Die Gletscher schmelzen in Österreich schneller denn jemals zuvor in der Geschichte der Messungen. Was das für schwerwiegende Folgen hat...