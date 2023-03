Laut einer geheimen Liste ist für Sarah Benkhoff nach der nächsten Folge GNTM Schluss. Foto: Richard Hübner/ProSieben up-down up-down GNTM 2023: Das große Umstyling GNTM-Insiderinfos: Fliegt Osnabrücker Kandidatin Sarah Benkhoff heute Abend raus? Von Laura Cäcilia Wolfert | 15.03.2023, 06:00 Uhr | Update vor 1 Std.

Auf Social Media kursierte eine geheime Liste zu Germany’s Next Topmodel 2023. Sie soll verraten, welche Kandidatinnen es in das Halbfinale schaffen und wer kein Foto von Heidi Klum bekommt. Bisher stimmen die Insiderinfos – fliegt Sarah in der nächsten Folge aus der Show?