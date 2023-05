Michael Douglas Foto: Richard Shotwell/Invision/AP/dpa up-down up-down Filmfestspiele Goldene Ehrenpalme für Michael Douglas Von dpa | 03.05.2023, 14:42 Uhr

Die Filmfestspiele in Cannes ehren Michael Douglas, der erstmals 1979 an die Croisette kam. Damals spielte er in „Das China-Syndrom“ mit.