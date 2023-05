Ein Häftling soll in den USA völlig sich selbst überlassen worden sein - trotz Hinweisen auf seinen schlechten Zustand. Die Folge: Er starb an Verwahrlosung. Symbolfoto: dpa/AP/Sean Rayford up-down up-down Von Bettwanzen „aufgefressen“ Grausamer Tod: Häftling stirbt in den USA durch Verwahrlosung Von Maria Lentz | 23.05.2023, 21:40 Uhr

Ein Mann wird in den USA inhaftiert – drei Monate später ist er tot. Als er in seiner Zelle gefunden wird, ist er von Läusen und Bettwanzen übersät. Das ganze Ausmaß des grausamen Todes eines 35-Jährigen in einem Gefängnis in Atlanta.