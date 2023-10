Klimaprotest in England Greta Thunberg bei Demonstration in London festgenommen und angeklagt Von Mark Otten | 18.10.2023, 14:16 Uhr Greta Thunberg (Mitte), Klimaaktivistin aus Schweden, wird von Polizeibeamten während der „Oily Money Out“-Demonstration vor dem Intercontinental Hotel abgeführt. Foto: dpa/AP/Kin Cheung up-down up-down

Gemeinsam mit anderen Klimaaktivisten hat Greta Thunberg am Dienstag in London gegen ein Treffen von Energiemanagern demonstriert. Nun klagt die Polizei die Schwedin an.