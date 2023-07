Große Monet-Schau in Monaco Foto: Sabine Glaubitz/dpa up-down up-down Ausstellungen Große Monet-Schau in Monaco: Von Monte-Carlo bis Bordighera Von dpa | 19.07.2023, 15:27 Uhr

Claude Monet hielt sich vor 140 Jahren in Monte-Carlo und an der Riviera auf. Das ist kaum bekannt. Ebenso wie die Folgen für seine Malerei. Die Monet-Schau in Monaco gilt Als „historisches Ereignis“.