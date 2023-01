In diesem Jahr bekommen die Menschen einen grünen Kometen zu sehen. Symbolfoto: imago images/Eibner Europa up-down up-down Zum ersten Mal seit der Steinzeit Grüner Komet fliegt an der Erde vorbei – wann und wo er zu sehen sein wird Von Jakob Patzke | 11.01.2023, 19:24 Uhr

In wenigen Tagen wird ein sogenannter Eis-Komet an der Erde vorbeifliegen – zum ersten Mal seit 50.000 Jahren. Nach Angaben der Nasa soll der Himmelskörper mit dem grünen Schweif auch mit bloßen Augen am Himmel zu sehen sein. Wir sagen Ihnen wann und wo.